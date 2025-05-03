Мошенники начали подделывать квитанции на оплату штрафов за нарушения ПДД

Подделки рассылаются от имени ГИБДД С развитием технологий печати, мошенники научились искусно подделывать квитанции на оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения, передает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
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