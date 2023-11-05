Бойцы СВО потребовали призвать Пугачёву к ответственности за её слова о русских

Вот Ваше поведение Алла Борисовна в прошлой жизни дало вот такой результат. А Вы думали всю жизнь быть такой ?! Я вся такая непредсказуемая !

rimma kudryavceba

Вообще не понимаю. С какого перепугу связали визит Пугачевой с бойцами Сво?? У моих близких друзей погиб племянник на Украине. Пока жив был, матери не всегда мог позвонить.. чтобы не вычислили, и не разбомбили.. ну неужели наш ребята сидят, и читают в интернете новости про Пугачеву? Вы не понимаете, что автор просто набирает голоса? О чём речь? Хоть что-то святое у вас есть, люди??? Или наш шоубизнес вас больше волнует, чем наши ребята, которые воюют?? Ведь явно же, что автор это всё связывает ради хайпв? Приплел бойцов, чтобы всколыхнуть вашу гражданскую позицию... капец..