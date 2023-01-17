«Почта России» запустила почтовый вагон из Петербурга в Калининград

Это позволит уменьшить время ожидания посылки из города на Неве минимум в 1,5 раза. «Почта России» и Федеральная пассажирская компания объявили о запуске почтового вагона, который появится в составе поезда «Петербург — Калининград», сообщает РЖД.
Это позволит уменьшить время ожидания посылки из города на Неве минимум в 1,5 раза. «Почта России» и Федеральная пассажирская компания объявили о запуске почтового вагона, который появится в составе поезда «Петербург — Калининград», сообщает РЖД.
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