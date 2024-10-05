«Джокер 2» провалился — фильм вышел в прокат и тонет в отрицательных отзывах от зрителей и критиков. Ругают абсолютно все: плохой сюжет, картинку и ужасные музыкальные номера.
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«Джокер 2» провалился — фильм вышел в прокат и тонет в отрицательных отзывах от зрителей и критиков. Ругают абсолютно все: плохой сюжет, картинку и ужасные музыкальные номера.