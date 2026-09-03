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Орловские автошколы объявили о повышении стоимости обучения с 1 сентября

Орловские автошколы объявили о повышении стоимости обучения с 1 сентября

В Орловской области выросли цены на обучение в автошколах. Сразу несколько учебных заведений, которые готовят будущих водителей, заявили о подорожании услуг.

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