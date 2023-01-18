В Сочи при строительстве 3 км дороги украли более 144 млн рублей

В многомиллионном мошенничестве при строительстве дороги в Сочи подозревают "Дагомысское ДРСУ".Краевая прокуратура постоянно проводит проверки ведомств и подрядных организаций, чтобы не допустить нарушений при реализации национальных проектов.
В многомиллионном мошенничестве при строительстве дороги в Сочи подозревают "Дагомысское ДРСУ".Краевая прокуратура постоянно проводит проверки ведомств и подрядных организаций, чтобы не допустить нарушений при реализации национальных проектов.
Свежие комментарии