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В Сочи при строительстве 3 км дороги украли более 144 млн рублей

В Сочи при строительстве 3 км дороги украли более 144 млн рублей

В многомиллионном мошенничестве при строительстве дороги в Сочи подозревают "Дагомысское ДРСУ".Краевая прокуратура постоянно проводит проверки ведомств и подрядных организаций, чтобы не допустить нарушений при реализации национальных проектов.

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