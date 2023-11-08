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МВД: В 2023 году из России депортировали примерно 15 тысяч нелегальных мигрантов

МВД: В 2023 году из России депортировали примерно 15 тысяч нелегальных мигрантов

В рамках операций «Нелегал-2023» из России выдворили примерно 15 тысяч мигрантов.Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что всего за ее время стражи порядка обнаружили около 96 тысяч нарушений миграционного законодательства.

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