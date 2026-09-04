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Примечания

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Дед Мороз удивил гостей парада катеров в Балаклаве

Дед Мороз удивил гостей парада катеров в Балаклаве

Во время парада катеров зрители заметили Деда Мороза. Его появление стало ярким и неожиданным моментом праздника: сказочный персонаж эффектно вписался в морскую атмосферу торжества, подарив гостям улыбки и праздничное настроение.

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