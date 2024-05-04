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Ферстаппен завоевал 7 поулов подряд. До рекорда «Ф-1» – одна выигранная квалификация

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Майами и продлил череду успехов.

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