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Автоэксперты назвали топ-10 надежных китайских автомобилей с пробегом на рынке России

Автоэксперты назвали топ-10 надежных китайских автомобилей с пробегом на рынке России

Понятие надежности автомобиля напрямую связано с прогнозом его стоимости после трех лет использования.

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