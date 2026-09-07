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BYD Denza N8L выйдет 14 сентября с батареей 130 кВт·ч

BYD Denza N8L выйдет 14 сентября с батареей 130 кВт·ч

Компания BYD Denza запустит в Китае полностью электрическую версию кроссовера N8L 14 сентября, добавив аккумуляторную модификацию в линейку крупных шестиместных SUV, сообщает IT-Home.

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