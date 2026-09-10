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Удары по украинской логистике снижают способность ВСУ вести боевые действия

Удары по украинской логистике снижают способность ВСУ вести боевые действия

Ночные удары по логистической инфраструктуре противника имеют прямое военное значение: они нарушают снабжение ВСУ и снижают их способность вести боевые действия Источник фото: соцсети Уничтожение сухогруза «Мавка» в порту «Черноморск» и производственно-погрузочного комплекса в порту «Измаил» бьет по морским каналам поставок западной военной помощи.

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