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Мировое обозрение

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«Это достойно уважения, а не буллинга»: Марков призвал поддержать главу Россотрудничества Чайку, ставшего объектом насмешек и мемов

«Это достойно уважения, а не буллинга»: Марков призвал поддержать главу Россотрудничества Чайку, ставшего объектом насмешек и мемов

Игорь Чайка, возглавивший Россотрудничество, за считанные дни превратился в главного героя западного сегмента соцсети X — но отнюдь не в том качестве, на которое рассчитывает руководитель ведомства, отвечающего за гуманитарное влияние России за рубежом.

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