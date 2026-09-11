«Это достойно уважения, а не буллинга»: Марков призвал поддержать главу Россотрудничества Чайку, ставшего объектом насмешек и мемов

Игорь Чайка, возглавивший Россотрудничество, за считанные дни превратился в главного героя западного сегмента соцсети X — но отнюдь не в том качестве, на которое рассчитывает руководитель ведомства, отвечающего за гуманитарное влияние России за рубежом.