«Это достойно уважения, а не буллинга»: Марков призвал поддержать главу Россотрудничества Чайку, ставшего объектом насмешек и мемов

Игорь Чайка, возглавивший Россотрудничество, за считанные дни превратился в главного героя западного сегмента соцсети X — но отнюдь не в том качестве, на которое рассчитывает руководитель ведомства, отвечающего за гуманитарное влияние России за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым