Рекордные цены на СУГ вынуждают автомобилистов переходить с газа обратно на бензин

Рост цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России до рекордных значений негативно отразится на объемах использования его в качестве моторного топлива, а также в коммунально-бытовом и сельскохозяйственном секторах, считают участники рынка.
Рост цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России до рекордных значений негативно отразится на объемах использования его в качестве моторного топлива, а также в коммунально-бытовом и сельскохозяйственном секторах, считают участники рынка.
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