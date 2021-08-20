Нефть Капитал

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Рекордные цены на СУГ вынуждают автомобилистов переходить с газа обратно на бензин

Рекордные цены на СУГ вынуждают автомобилистов переходить с газа обратно на бензин

Рост цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России до рекордных значений негативно отразится на объемах использования его в качестве моторного топлива, а также в коммунально-бытовом и сельскохозяйственном секторах, считают участники рынка.

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