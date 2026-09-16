Зеленский: Украина не сможет победить в конфликте с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBC News признал невозможность победы над Россией. Он заявил, что победителей в этом военном конфликте «уже не будет».
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