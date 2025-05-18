Какие растения можно посадить на смешанной грядке, чтобы не мешали друг другу и не конкурировали за место Ольга БезродняяСмешанные грядки – это не просто модный тренд, а проверенный способ повысить урожайность и улучшить здоровье растений.
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