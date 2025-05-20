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Добрый Мир

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«Мокрый пудель»: на Западе высмеяли провал планов Европы против России

«Мокрый пудель»: на Западе высмеяли провал планов Европы против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон на центральном вокзале в Киеве, Украина© AP Photo / Stefan Rousseau Европейские лидеры просчитались, недооценив позицию США по отношению к России, заявил профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала в интервью немецкому изданию Welt.

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