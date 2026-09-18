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Царьград

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Семён в ЕС выучил главное: К европейцу на работу лучше не идти

Семён в ЕС выучил главное: К европейцу на работу лучше не идти

Семён Голубев – один из многих детей России, оказавшихся вдали от Родины из-за политических решений. Сын военнослужащего, он провел своё детство в Молдавии в 90-е годы.

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