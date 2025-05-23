Аскер Савв поздравил бойцов СВО и вручил медали вместе с военным комиссаром Рамазаном Гонежуком

Наши земляки отважно защищают интересы нашей страны в зоне специальной военной операции. За боевые заслуги, храбрость и мужество, проявленные на передовой, многие из них удостоены самых высоких государственных наград.
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