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Аскер Савв поздравил бойцов СВО и вручил медали вместе с военным комиссаром Рамазаном Гонежуком

Аскер Савв поздравил бойцов СВО и вручил медали вместе с военным комиссаром Рамазаном Гонежуком

Наши земляки отважно защищают интересы нашей страны в зоне специальной военной операции. За боевые заслуги, храбрость и мужество, проявленные на передовой, многие из них удостоены самых высоких государственных наград.

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