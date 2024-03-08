Вторая САУ Archer поражена с помощью «Ланцета»

/mediafiles/2024/03/VID_09283.mp4 Поражение шведской САУ Archer с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» (с) Видео канала «Степной ветер» Вторая шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer украинских войск была поражена с помощью российского барражирующего боеприпаса «Ланцет».
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