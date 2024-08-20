СМИ на западе это батальоны, бригады и полки информационной войны

Исторические параллели Из старой не моей тетради. Пост из 2021 года.Я сказал Путину, что если Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными для России(Дж.
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