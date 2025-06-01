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Царьград

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Пожар в Красногорске: 4000 кв. м уничтожено из-за электросети в цеху

Пожар в Красногорске: 4000 кв. м уничтожено из-за электросети в цеху

В Красногорске произошел крупный пожар, охвативший 4000 квадратных метров. Предварительные данные указывают на аварийный режим электросети.

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