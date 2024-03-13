Антон Торопцев: «Российский сегмент — один из крупнейших регионов для рынка криптовалют»

Как повлиял рост курса биткоина на активность российских криптоинвесторов, сколько составляет средний чек ордера на P2P и какие криптобиржи выбирают пользователи в России, рассказал региональный директор криптобиржи CommEX Антон Торопцев.
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