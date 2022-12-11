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Какие меры социальной поддержки положены в Приморье ветеранам боевых действий

Какие меры социальной поддержки положены в Приморье ветеранам боевых действий

Меры социальной поддержки, предоставляемые на территории Приморского края ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей, опубликованы на официальном канале Министерства труда и социальной политики Приморского края, сообщает ИА UssurMedia.

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