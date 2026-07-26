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Царьград

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Во Владимирской области 27 июля ожидаются ливни и грозы с ветром до 18 м/с

Во Владимирской области 27 июля ожидаются ливни и грозы с ветром до 18 м/с

Новая неделя на территории Владимирской области ознаменуется значительным количеством осадков. Согласно прогнозам метеорологов, 27 июля в регионе установится облачная погода, сопровождаемая кратковременными, местами сильными дождями.

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