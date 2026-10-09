В Москве горит общежитие жилконторы: есть пострадавший

Пожарный обратился за медпомощью в ходе тушения серьезного возгорания на юго-востоке Москвы. Фото: ГУ МЧС России Как стало известно «livenews24», 41-летний сотрудник МЧС обратился к врачам в связи с отравлением угарным газом.
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