Два майора: США. Компания Lockheed Martin продолжает наращивать огневую мощь существующих кораблей, на этот раз добавив к модели класса Arleigh Burke (до ограничений 2022 года заходили и в Чёрное море

СШАКомпания Lockheed Martin продолжает наращивать огневую мощь существующих кораблей, на этот раз добавив к модели класса Arleigh Burke (до ограничений 2022 года заходили и в Чёрное море) многоцелевые ракеты AGM-179 JAGM, заменив ими пусковые установки RGM-84 Harpoon.