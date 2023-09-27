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Гран-при среди юниоров. Уэзоно, Квон Мин Соль, Со Чжин Юн, Эверхардт, Кальювере представят короткие программы

Гран-при среди юниоров 6-й этап Гданьск, Польша Девушки Короткая программа Начало – 11.30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал ISU Junior Grand Prix.

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