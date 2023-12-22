Два бывших следователя СК признаны виновными в участии в уличной драке

Центральный районный суд Челябинска признал двух бывших следователей следственного управления СК РФ по Челябинской области виновными в том, что они в мае прошлого года участвовали в уличной драке, во время которой погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.