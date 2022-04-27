14 голов Бензема за один сезон ЛЧ – 5-й результат в истории. До рекорда Роналду – 3 мяча

Карим Бензема приближается к рекорду Криштиану Роналду по голам в Лиге чемпионов. Вчера форвард «Реала» сделал дубль в полуфинальном матче турнира с «Манчестер Сити» (4:3).
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