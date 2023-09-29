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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о ситуации в Уфе: «То, что сейчас каждый спортсмен бежит на своих роллерах – это грубое нарушение положения о соревнованиях»

Ранее журналист Дмитрий Занин рассказал, что на первенстве России в Уфе нет лыжероллеров. Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил это тем, что контрагент привез роллеры плохого качества.

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