Губерниев о ситуации в Уфе: «То, что сейчас каждый спортсмен бежит на своих роллерах – это грубое нарушение положения о соревнованиях»

Ранее журналист Дмитрий Занин рассказал, что на первенстве России в Уфе нет лыжероллеров. Пресс-атташе Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов объяснил это тем, что контрагент привез роллеры плохого качества.