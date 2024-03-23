Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 709 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    ИГИЛ тут не рои сем- таких ЧМО туда не взяли бы. Эти недоумки и за 5 рублей бы убивали, когда дадут команду « ФАС!» в...Убивать людей. Вс...
  • Владимир Яковлевич
    Вовсей этой Европендосии нет такого количиства полезных ископаемых, тем более нефти и газа, прекратить все поставки в..."Это будет настоя...
  • Светлана Коваленкова
    Желательно на границе! И в Россию не пускать ни одну …..! А внутри нужна чистка!!!Заказчики теракта...

Baza раскрыла личности подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Baza раскрыла личности подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Это не смертник. Смертник совершает гнусность из идейных соображений, которые ему в тупую башку вбили, в надежде на рай после совершения акта идиотизма. А эти животные хотели чисто бабла подзаработать.
Ответить
10 час.
ч
чвсатпкьл
(Отмечалось, что говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» – преждевременно.) разрозненная информация скопированная из разных источников вместе с выдумками и сплетнями и не дающая никакой картины.
Ответить
2 час.
АС
Анна Сепп
Земля пухом погибшим! Терпения выжившим! Мудрости и решимости всем нам, россияне!
Ответить
50 мин.

Картина дня

наверх