Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле».
Baza раскрыла личности подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Комментарии
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Валерий Фоменков
Это не смертник. Смертник совершает гнусность из идейных соображений, которые ему в тупую башку вбили, в надежде на рай после совершения акта идиотизма. А эти животные хотели чисто бабла подзаработать.
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10 час.
ч
чвсатпкьл
(Отмечалось, что говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» – преждевременно.) разрозненная информация скопированная из разных источников вместе с выдумками и сплетнями и не дающая никакой картины.
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2 час.
АС
Анна Сепп
Земля пухом погибшим! Терпения выжившим! Мудрости и решимости всем нам, россияне!
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50 мин.
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