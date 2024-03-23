Baza раскрыла личности подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Валерий Фоменков Это не смертник. Смертник совершает гнусность из идейных соображений, которые ему в тупую башку вбили, в надежде на рай после совершения акта идиотизма. А эти животные хотели чисто бабла подзаработать.

ч чвсатпкьл (Отмечалось, что говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» – преждевременно.) разрозненная информация скопированная из разных источников вместе с выдумками и сплетнями и не дающая никакой картины.