Участники автопробега из Германии «Мир с Россией» прибыли в Казань

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» Участники автопробега «Мир с Россией» немецкой организации «Дружба Глобаль» встретились с руководителем национально-культурной автономии немцев и посетили культурный центр Пушкина в Казани.
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