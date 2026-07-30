НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

112 подписчиков

Участники автопробега из Германии «Мир с Россией» прибыли в Казань

Участники автопробега из Германии «Мир с Россией» прибыли в Казань

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ» Участники автопробега «Мир с Россией» немецкой организации «Дружба Глобаль» встретились с руководителем национально-культурной автономии немцев и посетили культурный центр Пушкина в Казани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии