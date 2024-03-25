Кто такой «мужчина с отрицательной стоимостью»?

Как известно, больше всего наши мужчины боятся нарваться на красивую, активную и расчетливую девицу, которая покусится на их богатства: советский сервант с пыльным хрусталем и ракушками из Анапы, старую лыжу, притаившуюся на балконе до лучших времен, и бюст Ленина, неоднократно проявлявший себя при заготовке квашеной капусты.
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