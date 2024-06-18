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Царьград

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NI: Блок НАТО подошёл к поворотному моменту в конфликте на Украине

NI: Блок НАТО подошёл к поворотному моменту в конфликте на Украине

В США высказались о ситуации на фронтеНекоторое время назад стало известно, что США и ряд их союзников разрешили всу-шникам использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России.

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