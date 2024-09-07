Граждане Гаити разочаровались иностранной миссией по борьбе с преступностью

Недовольство в связи с невозможностью властей и иностранных добровольцев побороть преступность высказали граждане столицы Гаити через два месяца после начала развертывания иностранной миссии ООН по борьбе с преступностью, 6 сентября сообщает TeleSUR.
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