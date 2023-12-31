Как жена проучила мужа, который подарил ей пылесос на Рождество

Что подарить на Рождество и Новый год? Иногда бывает сложно выбрать для кого-то правильный подарок, правда? Но даже если мы немного прогадаем, подарок, так или иначе, порадует человека, ведь его вкус и потребности были учтены при выборе.
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