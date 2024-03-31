Как проходит диспансеризация в Красноярске

Из каждого утюга медики призывают красноярцев пройти диспансеризацию. На приемах терапевты предлагают подобрать удобную дату для сдачи крови, а государство обязало работодателей выдавать дополнительный выходной для желающих проверить организм.
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