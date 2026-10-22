Президент США Дональд Трамп в ходе митинга в Южной Каролине пошутил, что Европа придет в восторг, если США переименуют Тихий океан в свою честь, и даже предположил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позвонит со словами благодарности.