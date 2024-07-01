Bloomberg: Минюст США предложил Boeing признать вину в мошенничестве из-за двух авиакатастроф

После авиакатастроф в 2018 и 2019 годах, которые унесли жизни 346 человек, в течение трех лет авиакомпания должна была исправить все недочеты в конструкции самолетов 737 МАХ, но к 2024 году Boeing, по мнению прокуратуры, не выполнил обещанийМинюст США предложил корпорации Boeing признать вину в крушении самолетов в Эфиопии и Индонезии, пишет Bloomberg.