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Bloomberg: Минюст США предложил Boeing признать вину в мошенничестве из-за двух авиакатастроф

Bloomberg: Минюст США предложил Boeing признать вину в мошенничестве из-за двух авиакатастроф

После авиакатастроф в 2018 и 2019 годах, которые унесли жизни 346 человек, в течение трех лет авиакомпания должна была исправить все недочеты в конструкции самолетов 737 МАХ, но к 2024 году Boeing, по мнению прокуратуры, не выполнил обещанийМинюст США предложил корпорации Boeing признать вину в крушении самолетов в Эфиопии и Индонезии, пишет Bloomberg.

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