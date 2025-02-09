В Салехарде прорвало трубы отопления и затопило двор

В Салехарде произошел прорыв трубы системы отопления, вода затопила двор. Об этом сообщил аноним в городском сообществе в социальной сети «ВКонтакте»В Салехарде произошел прорыв трубы системы отопления, вода затопила двор.
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