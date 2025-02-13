Антиоксидант из водорослей защищает клетки печени от воздействия алкоголя

Российские исследователи обнаружили в ходе опытов на животных, что митохондрии в клетках печени можно защитить от токсического воздействия алкоголя при помощи антиоксиданта астаксантина, присутствующего в морских водорослях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии