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Технополис «Москва» наладил производство инновационной косметики

Технополис «Москва» наладил производство инновационной косметики

Этой осенью в технополисе «Москва» начнется производство инновационной косметической продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 17 мая.

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