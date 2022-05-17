Технополис «Москва» наладил производство инновационной косметики

Этой осенью в технополисе «Москва» начнется производство инновационной косметической продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 17 мая.
Этой осенью в технополисе «Москва» начнется производство инновационной косметической продукции. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 17 мая.
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