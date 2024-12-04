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FT: Рютте предупредил Трампа о страшных рисках из-за сделки по Украине

FT: Рютте предупредил Трампа о страшных рисках из-за сделки по Украине

Генеральный секретарь Организации Североатлантического Договора Марк Рютте в личном диалоге уведомил победителя президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о том, что задуманный им переговорный процесс об остановке бушующего на украинской территории противостояния приведёт к возникновению новых рисков.

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