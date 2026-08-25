Ян Хайцеэр предупреждает: частные СИМ провоцируют ДТП

Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза, в НСН заявил, что частные средства индивидуальной мобильности, такие как электросамокаты и моноколёса, становятся причиной множества трагических ДТП.
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