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Царьград

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Ян Хайцеэр предупреждает: частные СИМ провоцируют ДТП

Ян Хайцеэр предупреждает: частные СИМ провоцируют ДТП

Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза, в НСН заявил, что частные средства индивидуальной мобильности, такие как электросамокаты и моноколёса, становятся причиной множества трагических ДТП.

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