Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Хотите анекдот в стиле "колобок повесился"?

Хотите анекдот в стиле "колобок повесился"?

Американцы Америку открыли. А если серьезно, то, похоже, что уже даже в Вашингтоне начали осознавать, что накрутили и намутили с санкциями и, как говорится, чуток переборщили.

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Комментарии
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Балу -
Опять Россия виновата?...
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9 час.
Karmadon
А что, есть варианты?
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9 час.
Людмила Пименова
Ффф, чтобы до этого додуматься, даже не надо быть профессором экономики. Об этом говорили за чашкой чая простые и не очень люди. Достаточно соображать в хозяйственной деятельности, даже на уровне отдельно взятой кухни. И о том, что китайцы и арабы начнут осторожно выводить свои капиталы с запада тоже говорили. Хочу нобелевскую премию!
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5 час.

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