Хотите анекдот в стиле "колобок повесился"?

Людмила Пименова

Ффф, чтобы до этого додуматься, даже не надо быть профессором экономики. Об этом говорили за чашкой чая простые и не очень люди. Достаточно соображать в хозяйственной деятельности, даже на уровне отдельно взятой кухни. И о том, что китайцы и арабы начнут осторожно выводить свои капиталы с запада тоже говорили. Хочу нобелевскую премию!