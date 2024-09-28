С 2025 года к пенсиям инвалидов I группы и граждан старше 80 лет добавят 1200 рублей за уход Сейчас выплату получают люди, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими возраста 80 лет.
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