Суд попросил доказательств, что полицейские имеют право требовать деньги с участников незаконных митингов

Судебное разбирательство между ГУ МВД Свердловской области с одной стороны и Евгением Ройзманом и еще тремя екатеринбургскими общественниками – с другой отложено до 7 октября.
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