В Челябинской области третью неделю растет заболеваемость коронавирусом

С первой декады октября заболеваемость COVID-19 выросла среди южноуральцев в полтора раза. Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе (с 23 по 29 октября) зарегистрированы 471 лабораторно подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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