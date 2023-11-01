В Челябинской области третью неделю растет заболеваемость коронавирусом

С первой декады октября заболеваемость COVID-19 выросла среди южноуральцев в полтора раза. Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе (с 23 по 29 октября) зарегистрированы 471 лабораторно подтвержденный случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.