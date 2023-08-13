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МИД России: «В последнее время в мире активизировались деструктивные силы, которые пытаются использовать спорт для достижения своих политических целей»

Об этом заявил специальный представитель МИД России по международному спортивному сотрудничеству Михаил Хорев.

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